Поезд Киев – Константиновка задерживается на 6 часов из-за стрельбы, которую устроили двое пассажиров-военнослужащих. Об этом 6 апреля сообщили в пресс-службе «Укрзализныци»

«Благодаря слаженным действиям железнодорожников и Национальной полиции обезоружены двое пассажиров поезда № 126 Киев — Константиновка — военнослужащие, которые открыли стрельбу в вагоне. Указанные лица имели разрешение на ношение оружия. Предварительно установлено, что выстрелы были произведены из табельного оружия. В результате инцидента никто не пострадал», — говорится в сообщении.

Стрелять или не стрелять: легализуют ли на Украине ношение оружия? © CC0, Pixabay

В пресс-службе добавили, что после проведения следственных действий поезд продолжил движение по маршруту. По данному факту возбуждено уголовное производство.

В результате произошедшего поезд задерживается на 6 часов.