«Благодаря слаженным действиям железнодорожников и Национальной полиции обезоружены двое пассажиров поезда № 126 Киев — Константиновка — военнослужащие, которые открыли стрельбу в вагоне. Указанные лица имели разрешение на ношение оружия. Предварительно установлено, что выстрелы были произведены из табельного оружия. В результате инцидента никто не пострадал», — говорится в сообщении.
Отмечается, что правонарушителей сняли с поезда на станции Красноград.
В пресс-службе добавили, что после проведения следственных действий поезд продолжил движение по маршруту. По данному факту возбуждено уголовное производство.
В результате произошедшего поезд задерживается на 6 часов.