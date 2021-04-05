Власти Эстонии отказались выдавать паспорта вакцинации гражданам, привившимся российским препаратом от коронавируса «Спутник V», пишет 4 апреля ERR

ЕС планирует ввести цифровые паспорта вакцинации © РИА Новости, Виталий Аньков | Перейти в фотобанк Калло Киллар, государство намерено признавать иммунизацию только теми вакцинами, которые были одобрены европейскими регуляторами и получили разрешение на продажу в Евросоюзе.

«"Спутника" среди них нет, поэтому мы не можем внести его в инфосистему», — сказала она.

При этом она признала, что отказ властей утверждать прививку российским препаратом в будущем может создать проблемы для граждан в международных поездках.

Министр предпринимательства и инфотехнологий Эстонии Андрес Сутт пояснил, что паспорта вакцинации могут начать действовать в Европе с 15 июня. В стране их планируют выдавать уже в мае. Спектр применения документа пока точно не определен, однако известно, что его наличие может позволить гражданам беспрепятственно пересекать границы внутри Евросоюза.

«Спутник V» был разработан российским НИЦЭМ имени Гамалеи и стал первой в мире официально зарегистрированной вакциной от коронавируса. Она создана на основе аденовируса, в который встроен ген коронавируса. При попадании в клетки он образует в них белки — они вызывают реакцию иммунитета и способствуют развитию антител.

Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что власти страны позволят гражданам прививаться российскими вакцинами от коронавируса только после их одобрения в Брюсселе. Мэр Таллина Михаил Кылварт при этом призвал начать поставки препарата в страну как можно скорее, не обращая внимания на позицию регуляторов.