Возлюбленная российского певца Данко Мария Силуянова рассказала об изменах артиста с исполнительницей украинского происхождения Лолитой Милявской. Слова женщины 2 апреля передал «Собеседник»

По словам Силуяновой, Данко изменял с Лолитой не ей, а своей предыдущей сожительнице модели Наталии Устюменко, с которой состоял в незарегистрированном браке около 15 лет.

«Саша уходил от Наташи к Лолите Милявской. И он не просто с ней переспал — они жили вместе целый год», — заявила она.

Donets & Partnerzz: украинские адвокаты спародировали порноролик © Открытые источники

«Почему-то тогда Лолиту никто не критиковал, как меня сейчас. Сама Наташа недавно даже пыталась подлизаться к Лолите и написала ей комментарий в интернете. Она написала женщине, которая у нее мужика увела!» — сказала Силуянова.

Она добавила, что после жизни с Милявской певец вернулся к Устюменко, после чего последняя родила от него второго ребенка. «Я таких женщин не понимаю», — сказала Силуянова, которая также проживает с Данко в незарегистрированном браке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ПЕРВАЯ РАКЕТКА УКРАИНЫ ВЕРНУЛАСЬ К ТЕМНОКОЖЕМУ УХАЖЁРУ.

К слову, Устюменко была у Данко не первой, но пока остаётся единственной его женщиной, от которой у певца есть дети. В прошлом году между бывшими разгорелся громкий скандал из-за того, что женщина потребовала с артиста алименты на двух их совместных дочерей, у одной из которых ДЦП.

Устюменко просила на детей 50 тысяч рублей, Данко категорически отказался платить так много и обратился в суд, который определил сумму алиментов в размере 35 тысяч рублей. Теперь женщина просит материальной помощи у своих подписчиков в соцсетях.