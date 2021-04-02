Свитолина и Монфис публично заявили, что находятся в отношениях, в январе 2019-го, летом того же года они объявили о паузе в романе, но позже снова сошлись.
В феврале 2020-го 24-летняя теннисистка написала в сети, что любовь в их паре жива, но с 34-летним Монфисом они слишком разные, поэтому решили расстаться. И вот новое воссоединение. Правда, пока в общем аккаунте новых публикаций нет.
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На данный момент Свитолина считается не только лучшей теннисисткой своей страны, но пятой ракеткой мира, однако фанаты спортсменки переживают, что свои статусы в ближайшее время она может потерять. Не все игры складываются так же удачно, как раньше. В частности, украинка проиграла на турнире в Дубае 35-летней россиянке Светлане Кузнецовой. Такого разворота событий не ожидали даже букмекеры.