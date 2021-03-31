«Плюс сегодня мы получили дополнительно подтверждение от глобальной инициативы COVAX о выделении Украине еще почти одного миллиона доз вакцины Pfizer, которая будет поставлена траншами до конца июня», — сказал Ляшко.
Он напомнил, что в конце февраля страна получила вакцину из Индии, однако после Индия ввела запрет на экспорт вакцины.
«Но мы не паникуем, потому что сейчас приходит новая вакцина с такой же платформы — в рамках механизма COVAX», — заверил Ляшко.
Ситуация с коронавирусом на Украине остается напряженной. С начала пандемии заболели больше 1,6 млн украинцев. Сегодня страна побила антирекорд по числу смертей за сутки — Минздрав зафиксировал 407 летальных случаев за 24 часа. Вакцинация в стране началась только 24 февраля. Почти все области перешли в «красную» (самую опасную) зону карантина.