У человечества есть по крайней мере год, прежде чем вакцины против COVID-19 первого поколения станут неэффективными и потребуются новые модифицированные составы. Об этом свидетельствуют результаты опроса эпидемиологов, вирусологов и специалистов по инфекционным заболеваниям, пишет The Guardian 30 марта

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк заявили, что только общемировые усилия по вакцинации способны нейтрализовать угрозу COVID-19, связанную с появлением и распространением его новых разновидностей, часть которых легче передаются, более смертельны и менее восприимчивы к вакцинам.

По данным People's Vaccine Alliance — коалиции организаций, куда входят Amnesty International, конфедерация благотворительных организаций Oxfam и ЮНЭЙДС, две трети опрошенных экспертов спрогнозировали, что у планеты есть всего год и даже меньше. Около трети респондентов указали, что срок составляет девять месяцев и менее. Всего коалиция опросила 77 ученых из 28 стран.

Так, 88% эпидемиологов заявили, что сохраняющийся низкий охват вакцинацией во многих странах повысит вероятность появления устойчивых к вакцинам мутаций.

«Новые мутации появляются каждый день. Иногда они находят нишу, которая делает их более жизнеспособными, чем их предшественники. Эти "удачные" варианты могут передаваться более продуктивно и потенциально уклоняться от иммунных ответов на предыдущие штаммы», — предупредил доцент эпидемиологии Йельского университета Грегг Гонсалвес.

Отмечается, что существующие вакцины против COVID-19, разрешенные к использованию в мире, представляют собой комбинацию старых и новых технологий. В будущем интерес может представлять подход с использованием мРНК (матричной рибонуклеиновой кислоты), применяемый компаниями Pfizer/BioNTech и Moderna, так как благодаря нему вакцину можно будет приспособить к новым штаммам коронавируса в течение нескольких недель или месяцев.

Однако проблему по-прежнему представляют производственные накладки и, что особенно важно, стоимость вакцин, которые вряд ли будут доступны для более бедных стран.

По мнению главы People's Vaccine Alliance Макса Лоусона, в ограниченной вакцинации и заключается главная опасность для мира. Поэтому он призывает разработчиков вакцин против COVID-19 открыто делиться своими технологиями и ноу-хау для масштабирования производства.

По количеству стран, одобривших применение вакцин на сегодняшний день, российский «Спутник V» стал второй вакциной в мире (45 одобривших), немного уступив препарату от англо-шведской компании AstraZeneca (49 стран). В десятку также вошли американо-немецкая Pfizer (43 страны), американская Moderna (19 стран), китайские Sinopharm (18), Sinovac (16) и CanSino (4), а также американская Johnson & Johnson (4 страны).