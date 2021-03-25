Депутат Верховной Рады от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность», член делегации Украины в ПАСЕ Алексей Гончаренко отправил российскому оппозиционеру Алексею Навальному в колонию открытое письмо. Об этом он написал в своем Telegram-канале 25 марта

«Пожалуйста, не закатывайте его в асфальт»: Прилепин о «факторе Навального» © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

В частности, украинский политик задал Навальному несколько вопросов, которые, по его словам, интересуют многих украинцев.

«Конечно же, затронул тему Крыма и "бутерброда", тему войны, оккупации и свободы», — написал Гончаренко.

Согласно идее Гончаренко, в будущем российская оппозиция должна «отдать все незаконно оккупированные территории и вывести российские войска с Донбасса; извиниться за все преступления, что были сделаны против тех народов, которые Россия так и не смогла поработить; выплатить репарации на восстановление всех территорий, разрушенных войной, которую вела Россия».

Гончаренко написал, что после выполнения всего этого будет ждать Навального «в Киеве, на Михайловской площади, перед стеной памяти погибших за Украину».

Ранее в украинском сегменте соцсетей вызвал скандал ролик Алексея Навального в YouТube, в котором Крым фигурирует как часть РФ. На Украине потребовали исправить этот факт, однако этого не произошло.

Также ранее в интервью Навальный заявил, что Крым «не бутерброд с колбасой, чтобы его туда-сюда возвращать».

Блогер Алексей Навальный находится в исправительной колонии во Владимирской области. Ранее суд сменил ему меру пресечения по делу компании «Ив Роше» с условного срока на 3,5 года колонии общего режима за нарушение условий испытательного срока.

Согласно обвинению, Алексей и Олег Навальные ввели в заблуждение представителей «Ив Роше» и убедили их заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой «Главное подписное агентство». Услуги поставляла другая транспортная фирма, по завышенным тарифам. По данным Следственного комитета, общий ущерб превысил 30 миллионов рублей.