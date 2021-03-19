Советский и украинский актер театра и кино Александр Казимиров скончался в Одессе в возрасте 75 лет. О смерти артиста на днях сообщил в Facebook его коллега Юрий Ющенко

«Ушел из жизни Александр Казимиров. В прошлом — актер Одесского русского драматического театра, актер кино, муж Натальи Дубровской. Светлая память…» — написал Ющенко.

Причина смерти актера пока не сообщается.

Александр Казимиров родился в Одессе, там же закончил театрально-художественное училище, а после был принят в труппу Одесского русского драматического театра имени А. Иванова, где и проработал большую часть жизни.

Кинозрители помнят Казимирова по ролям в фильмах «Капитан Немо», «Приключения Электроника», «В поисках капитана Гранта», «Однажды в Одессе, или Как уехать из СССР», «Сонька Золотая ручка», «Одесса-мама», «Ликвидация» и других.