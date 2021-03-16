Катерная тактическая группа Военно-морских сил Вооруженных сил Украины вместе с постоянной морской противоминной группой НАТО № 2 (SNMCMG2) провела совместные тренировки в акватории Черного моря. Об этом 16 марта сообщает информагентство Минобороны Украины «АрмияINFORM»

«Цель тренировки — отработка взаимодействия в составе многонациональных тактических соединений экипажей кораблей ВМС Украины с ВМС Турции, Румынии и Королевскими ВМС Испании. Все элементы обучения спланированы и отработаны в соответствии со стандартами и процедурами Альянса», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что это уже вторые в текущем году тренировки типа PASSEX с участием украинских ВМС с кораблями Альянса. Минобороны Украины уточнило, что главная задача второй постоянной противоминной группы НАТО — поиск, обнаружение и уничтожение морских мин, а также сопровождение кораблей и судов через минные заграждения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока у него к президенту США Джозефу Байдену только один «очень простой вопрос» — «почему Украина до сих пор не в НАТО?». При этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украине нужно сконцентрироваться на реформах, чтобы приблизиться к своей цели. 25 февраля Зеленский попросил План действий по членству у генсека НАТО.