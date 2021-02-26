Федеральное бюро расследований США (ФБР) объявило в розыск гражданина РФ Константина Килимника, связанного с украинскими бизнесменами, и предложило за информацию о нем награду в $250 тыс. Об этом сообщается в Twitter ФБР 26 февраля

По данным ФБР, Константин Килимник якобы причастен к вмешательству в президентские выборы в США в 2016 году.

Также Килимник разыскивается за «воспрепятствование правосудию и участие в заговоре с целью воспрепятствования правосудию» в феврале и апреле 2018 года. В июне 2018 года был выдан федеральный ордер на его арест. Украинское вмешательство в выборы Трампа: под прицелом олигархи, чиновники и депутаты © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

«В обвинительном заключении 2018 года утверждается, что он сознательно и намеренно пытался подкупить ряд лиц с намерением повлиять, задержать и предотвратить дачу показаний в официальном разбирательстве. Килимник работал и служил связующим звеном с украинскими и российскими политиками и бизнесменами», — говорится в сообщении.

Ранее власти США ввели санкции в отношении семерых граждан Украины, в том числе депутата Александра Дубинского и экс-прокурора Константина Кулика, и четырех организаций. Штаты утверждают, что они являются частью сети влияния, связанной с Россией и депутатом Андреем Деркачом.