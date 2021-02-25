Президент Белоруссии Александр Лукашенко сейчас попросту тянет время, рассчитывая, что протестная активность прекратится сама собой. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Блиц-опрос: Безпалько об итогах встречи Путина и Лукашенко © РИА Новости, Нина Зотина

Эксперт отметил, что Лукашенко пообещал изменения, но при этом не представил никакой конкретики, поскольку, судя по его словам, какие-то конкретные реформы начнут обсуждаться в январе 2022 года.

«Он рассчитывает, что протесты завершатся, что ему удастся их переломить, самых буйных перепороть, наиболее опасных посадить, деньги у России получить под угрозой того, что он будет сотрудничать с Западом, и получить деньги у Запада под угрозой того, что он пойдет на интеграцию с Россией, а сам он останется в шоколаде, как всегда», — считает Безпалько.

Политолог добавил, что если Запад пойдет навстречу Лукашенко, начнет давать ему деньги или легитимирует его на шестой срок, то тогда Лукашенко начнет двигаться в сторону Запада все дальше и все быстрее.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.