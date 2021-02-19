Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук оспорит в суде наложенные на него и его супругу санкции, так как формулировка подозрения имеет вольную трактовку. Об этом директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев, рассказал в интервью изданию Украина.ру

Стало известно, в чем СБУ обвиняет Медведчука и его жену © Facebook, ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ Медведчука и его жены Оксаны Марченко, по подозрению в финансировании терроризма.

«За эту формулировку как раз Медведчук как юрист зацепится, поскольку здесь достаточно вольная трактовка, то есть должна быть доказательная база. С этим, я думаю, будут проблемы. Скорее всего, эти санкции будут оспариваться Медведчуком в суде», — считает Золотарев.

В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, принадлежащих депутату от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тарасу Козаку. Зеленский объяснил свое решение тем, что Киев борется с «пропагандой».

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