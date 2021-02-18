Латвия запретила въезд российскому журналисту Владимиру Соловьеву. Об этом 18 февраля сообщил министр иностранных дел республики Эдгарс Ринкевичс на своей странице в Facebook

Владимир Соловьев: кто он © РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

«Для Латвии неприемлема глорификация нацизма в любой форме», — подчеркнул глава МИД.

Ранее Соловьев в своей передаче назвал лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера смелым человеком, который доблестно воевал в Первой мировой войне. Депутат Госдумы от КРПФ Валерий Рашкин подал жалобу на журналиста в Генпрокуратуру. Сам телеведущий позже заявил, что его слова были вырваны из контекста.

В начале февраля Национальный совет по электронным СМИ Латвии на год запретил трансляцию телеканала «Россия РТР». Поводом для запрета послужили четыре выпуска передач, которые, по мнению регулятора, разжигали ненависть и содержали призывы к войне. Среди них был и «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».

Следует отметить, что Латвия, как и другие Прибалтийские республики, каждый год чествует ветеранов местных ваффен-СС и других нацистских коллаборационистов, проводя на улицах марши с флагами фашистских соединений.