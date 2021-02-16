«До Майдана Украина была профицитна по электричеству, потому-то российскую электроэнергию не пускали в страну», — сказал эксперт.
Он отметил, что у украинских энергетиков были амбиции экспортировать электроэнергию в страны Евросоюза, экспортировали и в Белоруссию до 2014 года.
«В лучшие годы было до $1 млрд выручки от экспорта электричества, но после Майдана все обвалилось. А теперь Белоруссия поставляет электричество на Украину», — констатировал Марунич.
Видеозапись его интервью можно посмотреть на нашем сайте и YouTube-канале.