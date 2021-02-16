Украина до Майдана зарабатывала на экспорте электроэнергии до $1 млрд ежегодно, теперь же не может выжить без иностранного электричества, сказал сопредседатель Фонда энергетической стратегии Дмитрий Марунич в интервью Украина.ру 16 февраля

«До Майдана Украина была профицитна по электричеству, потому-то российскую электроэнергию не пускали в страну», — сказал эксперт.

Авария на крупнейшей ТЭС Украины. Что произошло в Энергодаре © скриншот видео Gone With The Wind

«В лучшие годы было до $1 млрд выручки от экспорта электричества, но после Майдана все обвалилось. А теперь Белоруссия поставляет электричество на Украину», — констатировал Марунич.

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