«До Майдана Украина была профицитна по электричеству, потому-то российскую электроэнергию не пускали в страну», — сказал эксперт.

Авария на крупнейшей ТЭС Украины. Что произошло в Энергодаре
Авария на крупнейшей ТЭС Украины. Что произошло в Энергодаре
© скриншот видео Gone With The Wind
Он отметил, что у украинских энергетиков были амбиции экспортировать электроэнергию в страны Евросоюза, экспортировали и в Белоруссию до 2014 года.

«В лучшие годы было до $1 млрд выручки от экспорта электричества, но после Майдана все обвалилось. А теперь Белоруссия поставляет электричество на Украину», — констатировал Марунич.

Видеозапись его интервью можно посмотреть на нашем сайте и YouTube-канале. 