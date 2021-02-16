Провалы в государственном управлении по линии Министерства энергетики Украины нанесли жесточайший удар по производству электричества в стране, рассказал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в интервью Украина.ру

В студии с экспертом обсудили ряд животрепещущих вопросов: Как развивается ситуация на мировом рынке энергоносителей?

Насколько повлияло на неё аномальное похолодание?

Что происходит на Украине с энергоснабжением и газом?

Стоит ли опасаться за «Восточный ГОК»?

Что будет дальше с «Северным потоком»? Напомним, недавно стало известно, что Украина рискует потерять «Восточный ГОК» — единственное занимающееся добычей и переработкой урана предприятие страны. Работники предприятия ранее неоднократно выходили на акции протеста из-за задолженностей по зарплате. И.о. министра энергетики Юрий Витренко сказал, что сотрудники этого комбината атомной отрасли принесут больше пользы, если уедут на заработки в Польшу.