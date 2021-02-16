В студии с экспертом обсудили ряд животрепещущих вопросов:
- Как развивается ситуация на мировом рынке энергоносителей?
- Насколько повлияло на неё аномальное похолодание?
- Что происходит на Украине с энергоснабжением и газом?
- Стоит ли опасаться за «Восточный ГОК»?
- Что будет дальше с «Северным потоком»?
Напомним, недавно стало известно, что Украина рискует потерять «Восточный ГОК» — единственное занимающееся добычей и переработкой урана предприятие страны.
Работники предприятия ранее неоднократно выходили на акции протеста из-за задолженностей по зарплате.
И.о. министра энергетики Юрий Витренко сказал, что сотрудники этого комбината атомной отрасли принесут больше пользы, если уедут на заработки в Польшу.