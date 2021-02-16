В студии с экспертом обсудили ряд животрепещущих вопросов: 

  • Как развивается ситуация на мировом рынке энергоносителей?
  • Насколько повлияло на неё аномальное похолодание?
  • Что происходит на Украине с энергоснабжением и газом?
  • Стоит ли опасаться за «Восточный ГОК»?
  • Что будет дальше с «Северным потоком»?

Напомним, недавно стало известно, что Украина рискует потерять «Восточный ГОК» — единственное занимающееся добычей и переработкой урана предприятие страны.

Работники предприятия ранее неоднократно выходили на акции протеста из-за задолженностей по зарплате.

И.о. министра энергетики Юрий Витренко сказал, что сотрудники этого комбината атомной отрасли принесут больше пользы, если уедут на заработки в Польшу.    