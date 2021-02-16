«Мы решили окончательно отказаться от вывоза отработанного ядерного топлива в Россию. Потребность Украины в этих услугах наконец отпала. Это значительно укрепляет энергетическую безопасность нашего государства», — сказал и.о. президента компании Петр Котин.

Под прикрытием Майдана. Украина строит для США ядерный супермогильник
Под прикрытием Майдана. Украина строит для США ядерный супермогильник
© РИА Новости, Алексей Вовк | Перейти в фотобанк
Он также сообщил, что уже в июле 2021 года Централизованное хранилище отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ) сможет принять первую партию топлива с украинских АЭС.

22 декабря 2020 года при участии руководства НАЭК «Энергоатом» и представителей компаний, участвовавших в реализации проекта, состоялось открытие первого пускового комплекса.

Строительство ЦХОЯТ ведется с 2017 года за средства американских партнеров.    