«Мы решили окончательно отказаться от вывоза отработанного ядерного топлива в Россию. Потребность Украины в этих услугах наконец отпала. Это значительно укрепляет энергетическую безопасность нашего государства», — сказал и.о. президента компании Петр Котин.
Он также сообщил, что уже в июле 2021 года Централизованное хранилище отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ) сможет принять первую партию топлива с украинских АЭС.
22 декабря 2020 года при участии руководства НАЭК «Энергоатом» и представителей компаний, участвовавших в реализации проекта, состоялось открытие первого пускового комплекса.
Строительство ЦХОЯТ ведется с 2017 года за средства американских партнеров.