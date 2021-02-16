Оператор украинских атомных электростанций «НАЭК "Энергоатом"» с 2021 года не будет вывозить отработавшее ядерное топливо с украинских АЭС в Россию, сообщили в пресс-службе госкомпании

«Мы решили окончательно отказаться от вывоза отработанного ядерного топлива в Россию. Потребность Украины в этих услугах наконец отпала. Это значительно укрепляет энергетическую безопасность нашего государства», — сказал и.о. президента компании Петр Котин.

Под прикрытием Майдана. Украина строит для США ядерный супермогильник © РИА Новости, Алексей Вовк | Перейти в фотобанк

22 декабря 2020 года при участии руководства НАЭК «Энергоатом» и представителей компаний, участвовавших в реализации проекта, состоялось открытие первого пускового комплекса.

Строительство ЦХОЯТ ведется с 2017 года за средства американских партнеров.