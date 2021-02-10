Украина предложила использовать для воздушных операций НАТО воздушное пространство в Симферопольском районе полетной информации. Об этом 10 февраля сообщило Министерство инфраструктуры Украины

Столтенберг назвал главное условие вступления Украины в НАТО © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк Владислав Криклий в ходе переговоров с заместителем генсекретаря НАТО по вопросам оборонной политики и планирования Патриком Тернером в Брюсселе, Украина придерживается выбранного курса на интеграцию в евроатлантические системы коллективной безопасности.

По его словам, одним из важных направлений такой интеграции является участие Украины в программе НАТО по обмену данными о воздушном движении.

«В современных условиях важно усиливать контроль гражданского воздушного движения и реагировать на кризисные ситуации в районе Черного моря и зоны АТО. Принимая во внимание обновленный бюллетень EASA о безопасности полетов в Симферопольском районе полетной информации и отмену ограничений Федерального управления гражданской авиации США на полеты в Симферопольском РПИ, мы предлагаем использовать эту часть воздушного пространства для воздушных операций НАТО по транспортировке войск, оборудования, грузов и тому подобное. Надеемся на поддержку НАТО в мониторинге воздушной ситуации вдоль границы с Россией», — сказал Криклий.

Стороны также обсудили участие Министерства инфраструктуры в процессе подготовки проведения совместных учений Украина-НАТО в Черном море Coherent Resilience-2021.

Ранее Кулеба после телефонного разговора с государственным секретарем США Энтони Блинкеном заявил, что пока никаких официальных переговоров о получении Украиной статуса особого союзника Вашингтона вне рамок НАТО не ведется. Он добавил, что у Украины есть четкая цель, и эта цель — полноценное членство в НАТО.