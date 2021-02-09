Украина могла бы стать координатором всех сепаратистских движений в России и сплотить против Москвы постсоветские страны, все 30 лет своей независимости терпящие «унижения и притеснения», заявил беглый казахский оппозиционер Ермек Нарымбаев на пресс-конференции в Киеве 8 февраля в помещении информагентства «Укринформ»

Нарымбаев сказал, что озвучивал «идею антидиктаторского интернационала в отношении диктаторских режимов в Белоруссии, в Казахстане, в Азербайджане и, прежде всего, в РФ».

«Озвучивали идею антиимперского интернационала, прежде всего это народы РФ — Кавказ, Поволжье, Сибирь, чей голос ни на этом круглом столе, ни на каких-то других площадках не озвучивается и теряется. А это огромная сила — 28 миллионов внутри РФ, которые ждут не дождутся, когда они могут получить свои 95 процентов территории РФ и могут жить независимо», — сказал оппозиционер.

По его мнению, организатор мероприятия, «Международный центр противодействия российской пропаганде», мог бы существенно помочь Украине в ее противостоянии с РФ.

«В своё время Москва была центром коммунистического интернационала. Украина сегодня может стать центром антидиктаторского, антиимперского интернационала, куда притянуты взгляды многих народов внутри РФ, многих народов и стран бывшего СССР, которые терпят большие унижения и притеснения в течение 30 лет, и где Украина могла бы стать локомотивом такого большого движения, точкой притяжения», — добавил Нарымбаев.

По его словам, «это можно было бы сделать, в том числе с плечом со стороны США, Европы и вообще Запада, включая Японию».

«Англичанка гадит»: Великобритания хочет стать лидером антироссийской коалиции © REUTERS, John Sibley

Нарымбаев констатировал, что вопросы координации таких больших международных сил на евразийском пространстве остаются невостребованными, не используются даже на 5-10%.

По его мнению, «это огромная сила», которая могла бы быть использована Западом в ближайшие 5-10 лет.