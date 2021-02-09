ФРГ заинтересована в российском препарате от COVID-19 Sputnik V из-за катастрофы с распространением вакцин в Евросоюзе. Об этом сказано в публикации британского журнала Spectator

«Нетрудно понять, почему Германию могла соблазнить вакцина "Спутник V". Распределению препаратов BioNTech-Pfizer и Moderna мешают задержки с поставками и политические просчеты», — говорится в статье.

Кроме того, европейские регулирующие органы с опаской относятся к британской вакцине AstraZeneca. Евроскепсис только усилился после того, как стало ясно: препарат малоэффективен против штамма из Южной Африки.

В такой ситуации публикация данных о третьей фазе клинических испытаний российского Sputnik V в медицинском журнале Lancet, подтвердившая высокую эффективность этой вакцины, была весьма позитивно воспринята в ФРГ.

Вероятное одобрение к использованию Sputnik V в Германии позитивно воспринимается в Германии. Граждане страны уже в гневе из-за неспешного темпа вакцинации, говорится в статье.

Напомним, использование Sputnik V уже было одобрено в более чем двух десятках стран, в том числе в России, Венгрии, Белоруссии, Парагвае, Аргентине, Венесуэле, Боливии, Мексике, Армении, Сербии, Палестине, Алжире, Туркмении, Иране, ОАЭ, Республике Гвинея, Никарагуа, Тунисе, а также в Республике Сербской Боснии и Герцеговины, Мьянме и Ливане.