Он отметил, что в США все решают две партии, которые опираются на наиболее богатых людей в Америке.
«Они давно уже решили, что в Конгрессе пусть заседают только представители этих двух партий, и кандидаты в президенты могут быть только представители от этих партий. Они проверили друг друга, они понимают, что смена команд не приводит к каким-то резким изменениям. Но наступило другое время, не потому что Трамп появился. Появилось расслоение наверху», — сказал Жириновский.
Политик добавил, что элита хочет управлять по одной схеме и ей не нужны другие варианты: всем управляют деньги, а через социальные сети — идеология.
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