Появление Дональда Трампа в политике привело к расслоению в привычной американской двухпартийной системе власти. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский

Жириновский: В Америке все мечтают, чтобы Байден скорее умер © РИА Новости, Илья Питалев

«Они давно уже решили, что в Конгрессе пусть заседают только представители этих двух партий, и кандидаты в президенты могут быть только представители от этих партий. Они проверили друг друга, они понимают, что смена команд не приводит к каким-то резким изменениям. Но наступило другое время, не потому что Трамп появился. Появилось расслоение наверху», — сказал Жириновский.

Политик добавил, что элита хочет управлять по одной схеме и ей не нужны другие варианты: всем управляют деньги, а через социальные сети — идеология.

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