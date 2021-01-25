«Янукович — это современный прототип Дикого из пьесы Островского «Гроза». В пьесе в адрес Дикого прозвучала поговорка, его характеризующая: "Молодец среди овец, а среди молодцов сам овца". Пока он был петухом в провинциальном курятнике — он чувствовал себя хозяином положения. Лизоблюдство его замов и помощников укрепило в нем иллюзию собственного всемогущества и абсолютизма, но переход в другую лигу слегка его отрезвил, но ненадолго», — сказал он.
Вскоре, по словам Ходаковского, Янукович «уверовал в свою исключительность» и окончательно потерял бдительность, что и стало причиной его краха, признаки которого проявили себя, когда его большинство в Верховной Раде отменило принятые по его же настоянию поправки, ужесточающие ответственность за противоправные действия.
«Стало понятно, что считавшаяся ручной элита из провластных кругов от него отвернулась», — заключил он.
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