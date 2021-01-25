Экс-президент Украины Виктор Янукович потерял власть потому, что «уверовал» в свою исключительность, из-за чего потерял бдительность, считает командир бригады «Восток» Александр Ходаковский. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

«Янукович — это современный прототип Дикого из пьесы Островского «Гроза». В пьесе в адрес Дикого прозвучала поговорка, его характеризующая: "Молодец среди овец, а среди молодцов сам овца". Пока он был петухом в провинциальном курятнике — он чувствовал себя хозяином положения. Лизоблюдство его замов и помощников укрепило в нем иллюзию собственного всемогущества и абсолютизма, но переход в другую лигу слегка его отрезвил, но ненадолго», — сказал он.

Александр Ходаковский о том, как ровно семь лет назад Янукович проиграл Евромайдану © предоставлено Александром Ходаковским

«Стало понятно, что считавшаяся ручной элита из провластных кругов от него отвернулась», — заключил он.

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