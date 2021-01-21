В среду, 20 января, в США состоялась инаугурация Джо Байдена.
По словам Бортника, он не будет выстраивать отношения с Минском.
«Этих (американо-белорусских. — Ред.) отношений просто не будет. Сегодня США воспринимают отношения с Беларусью как часть отношений с Россией», — подчеркнул политолог.
По его словам, если российское и белорусское руководства не допустят ошибок, повторение ситуации, когда Вашингтон пытается использовать Белоруссию против РФ, невозможно.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.