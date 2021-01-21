США уже провалили попытку использовать Белоруссию по примеру Украины против России, поэтому в ближайшее время ничего подобного не произойдет. Об этом директор Украинского института политики Руслан Бортник сказал в интервью изданию Украина.ру

Жарихин рассказал, как Байден изменит внешнюю политику США © РИА Новости, Владимир Трефилов Джо Байдена.

По словам Бортника, он не будет выстраивать отношения с Минском.

«Этих (американо-белорусских. — Ред.) отношений просто не будет. Сегодня США воспринимают отношения с Беларусью как часть отношений с Россией», — подчеркнул политолог.

По его словам, если российское и белорусское руководства не допустят ошибок, повторение ситуации, когда Вашингтон пытается использовать Белоруссию против РФ, невозможно.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.