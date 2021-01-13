Министерство здравоохранения Украины заложило требование к эффективности китайской вакцины от коронавируса не менее 70%. Об этом 13 января заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге, который транслировался в Facebook

Украина закупает китайскую вакцину от коронавируса © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

«Эффективность продукции на момент поставки должна быть подтверждена на уровне не менее 70%. Соответствующий анализ должен быть подтвержден от компании-производителя. Если компания не будет соответствовать этим стандартам, то она возмещает средства в полном объеме. Финансово мы полностью защищены, и у нас есть банковская гарантия на эти вещи», — сказал Степанов.

Накануне в Бразилии заявили, что эффективность вакцины от коронавируса Sinovac составила около 50,4%. Ранее эффективность данной вакцины также оценили в Индонезии. Она составила 65%.

Вакцина разработана китайской лабораторией Sinovac в партнерстве с Институтом Бутантан. 30 декабря Украина заключила договор на поставку 1 млн 913 доз этой вакцины против COVID-19. Во время первой поставки вакцин от Sinovac Украина получит 700 тыс. доз, которые ожидаются в феврале.