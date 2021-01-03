По словам политика, в детстве он, как и все, зимой любил простые и веселые забавы — играть в снежки, кататься на коньках.
«Я и сейчас сохранил любовь к самым простым зимним радостям: прогуляться 31 декабря по заснеженной улице, по которой люди спешат домой. Или съездить в лес. Очень мне нравится катание в конной упряжке, особенно если это тройка — очень русское, лихое чувство возникает», — рассказал Жириновский.
Он добавил, что в прошлом году в новогодние праздники катался на одном из подмосковных ипподромов.
Полностью интервью можно прочитать здесь.