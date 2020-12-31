Работник медицинского центра Aurora Medical Center в американском штате Висконсин намеренно испортил около 500 доз вакцины Moderna. Об этом в четверг, 31 декабря, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на местный телеканал WBAY

Ранее стало известно, что на прошлой неделе сотрудник медцентра в городе Графтон вынул из холодильника 50 упаковок с вакцинами и не положил их обратно. Позже компания уточнила, что речь идет о 57 упаковках. Из-за этого более 500 доз вакцины пришлось выбросить.

Вакцины от коронавируса: победа над COVID-19 уже близко? © РИА Новости, Алексей Даничев | Перейти в фотобанк

Мотивы сотрудника медцентра не сообщаются, при этом отмечается, что он больше там не работает. В настоящее время идет расследование инцидента.