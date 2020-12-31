Ранее стало известно, что на прошлой неделе сотрудник медцентра в городе Графтон вынул из холодильника 50 упаковок с вакцинами и не положил их обратно. Позже компания уточнила, что речь идет о 57 упаковках. Из-за этого более 500 доз вакцины пришлось выбросить.
В ходе проведенного расследования сотрудник медцентра признался, что действовал сознательно. Компания Advocate Aurora Health сообщила о произошедшем медицинским властям, заявив, что они «более чем опечалены тем, что действия человека приведут к задержке в получении вакцины среди более 500 человек».
Мотивы сотрудника медцентра не сообщаются, при этом отмечается, что он больше там не работает. В настоящее время идет расследование инцидента.