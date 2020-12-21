Украина ведет переговоры с Польшей, которая может стать посредником в получении вакцины от коронавируса от Европейского союза. Об этом 21 декабря сообщил представитель Украины при ЕС Николай Точицкий на брифинге, который транслировался в Facebook

«ЕС разрабатывает механизм предоставления или продажи третьим странам вакцины, что предусмотрено каждым из шести соглашений Еврокомиссии с производителями. У нас, как страны, в приоритете выделение вакцины как минимум в первую очередь для врачей и пожилых людей. Этот механизм может быть готовым в середине января», — сказал Точицкий.

Вакцина и спецслужбы: Зеленский удивил заявлением © president.gov.ua

Ранее глава Комитета Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил, что Украине понадобится, кроме вакцин для 4 млн украинцев, которые будут предоставлены в рамках COVAX, вакцины для 16 млн граждан. Глава комитета отметил, что Кабмин ведет переговоры с Мексикой, Бразилией, а также с Индией. От российской вакцины Украина пока отказывается.

После стремительного ухудшения эпидемиологической ситуации на Украине из-за коронавируса в стране третью неделю подряд фиксируют уменьшение новых случаев. С 16 тысяч случаев в сутки их количество сократилось до 6,5 тысячи. При этом Кабинет министров на прошлой неделе ввёл жесткий карантин, который будет действовать на Украине с 8 по 24 января.