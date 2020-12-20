Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что олигарх Игорь Коломойский никоим образом не может влиять на политику Национального банка Украины (НБУ). Об этом глава государства сказал в интервью американской газете The New York Times 19 декабря

Коломойский против Запада. Что происходит с Национальным банком Украины © Facebook, Національний банк України | Facebook, Національний банк України | Перейти в фотобанк

«Я считаю, что мы победили на этом направлении, поэтому на банковский сектор никто, включая Коломойского, сегодня не может влиять. Национальный банк является независимым. Монетарная политика и вообще политика Национального банка на сегодня являются независимыми. Они имеют полную поддержку от меня», — заявил Зеленский.

В поддержку этой точки зрения он напомнил, что на Украине был принят закон о невозможности влияния извне на банковский сектор.

Что касается критики Коломойским антикоррупционных требований Международного валютного фонда (МВФ) по регулированию в банковской сфере, то, по словам президента, это все лишь личная позиция бизнесмена, который не выступает от лица Украины, ее президента или правительства.

Ранее экс-глава Нацбанка Яков Смолий сообщил, что давление на регулятор началось осенью 2019 года. По его мнению, к этому причастен Коломойский, который заинтересован в том, чтобы ослабить влияние НБУ в судах внутри страны и за рубежом по делам «ПриватБанка».