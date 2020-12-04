Единственным президентом Украины, который полностью устраивал олигархов, был Виктор Ющенко к концу своего президентского срока. Об этом рассказал экс-депутат Верховной Рады Олег Царев в интервью изданию Украина.ру

Олег Царев назвал самую большую проблему Зеленского © кадр из видео Украина.ру Виктор Янукович. Сразу же после победы Ющенко пришлось противостоять оппозиционному парламенту, где большинство составляла Партия регионов, и занимавшей пост премьера Юлии Тимошенко. В результате на выборах 2010 года он потерпел поражение и вынужден был уйти из большой политики.

Эксперт пояснил, что если бы к концу своего президентства рейтинг Ющенко был чуть больше, чем 2%, и его можно было бы оставить на своем посту, олигархи обязательно бы это сделали.

«Олигархи бы всячески приветствовали такого президента, потому что такой президент им был бы нужен», — считает Царев.

Поэтому, добавил экс-депутат, украинским олигархам выгодно не свергать действующего президента Владимира Зеленского, а сделать его очень слабым, потому что своими действиями Зеленский ослабляет себя сам.

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