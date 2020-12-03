Бывшие президенты США Джордж Буш — младший и Билл Клинтон выразили готовность публично привиться от вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, сообщил телеканал Си-эн-эн 3 декабря

Украинский бэкграунд администрации Байдена © РИА Новости, Николай Лазаренко | Перейти в фотобанк Барак Обама. Он, по его словам, намерен продемонстрировать свое доверие американским ученым.

«Бывшие президенты США надеются, что информационная кампания по укреплению уверенности в безопасности и эффективности вакцины даст мощный сигнал общественности», — говорится в сообщении телеканала.

Джордж Буш — младший заявил директору Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи и координатору Белого дома по борьбе с распространением нового коронавируса Деборе Биркс о готовности продвигать вакцину против нового коронавируса среди американцев.

«Несколько недель назад Буш просил меня сообщить Фаучи и Биркс о его готовности в нужный момент способствовать популяризации вакцинации, — приводит Си-эн-эн слова Фредди Форда, помощника 74-летнего бывшего президента.

По его словам, сначала вакцина должна быть признана безопасной и распределена среди приоритетных групп населения. Потом Буш встанет в очередь за своей вакциной и с радостью привьется на камеру.

Аналогичные пожелания высказал и 74-летний Билл Клинтон, который согласился публично привиться от COVID-19, как только вакцина будет доступна для него, согласно очередности, определенной специалистами системы здравоохранения.