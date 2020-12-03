Бывший президент США Барак Обама готов публично сделать прививку от коронавируса, чтобы помочь американцам преодолеть сомнения по поводу вакцины. Об этом он заявил в интервью радио SiriusXM, передает РИА Новости 3 декабря

«В конечном итоге, я могу показать это по ТВ или снять на камеру, чтобы люди знали, что я доверяю науке», — сказал Обама.

Коронавирус: грядет фармацевтическая холодная война © РИА Новости, Константин Михальчевский | Перейти в фотобанк Энтони Фаучи.

«Если Энтони Фаучи скажет мне, что эта вакцина безопасна и что я могу привиться… я обязательно ее сделаю» — добавил экс-президент.

Обама отметил наличие скептиков, которые не верят в вакцины, но напомнил, что именно прививки помогли победить полиомиелит, и предотвратить массовую смертность от кори или оспы.

Ранее стало известно, что жители США начнут получать вакцины от коронавируса уже до Рождества, которое празднуется 25 декабря.