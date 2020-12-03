«В конечном итоге, я могу показать это по ТВ или снять на камеру, чтобы люди знали, что я доверяю науке», — сказал Обама.
Он отметил, что полностью доверяет американским ученым, таким как главный инфекционист Энтони Фаучи.
«Если Энтони Фаучи скажет мне, что эта вакцина безопасна и что я могу привиться… я обязательно ее сделаю» — добавил экс-президент.
Обама отметил наличие скептиков, которые не верят в вакцины, но напомнил, что именно прививки помогли победить полиомиелит, и предотвратить массовую смертность от кори или оспы.
Ранее стало известно, что жители США начнут получать вакцины от коронавируса уже до Рождества, которое празднуется 25 декабря.