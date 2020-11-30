«В третьем квартале "Газпром" поставил 1 миллиард кубических метров газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" по цене, превышавшей средние уровни по европейскому рынку», — приводит агентство слова Финикова.
Представитель «Газпрома» отметил, что по мере роста поставок газа в соответствии с контрактом CNPC китайский рынок будет обеспечивать все более существенный вклад в выручку и прибыль российской компании.
Фиников также отметил, что средние спотовые цены на европейских хабах в третьем квартале не превышали 100 долларов за тысячу кубометров.
Поставки по газопроводу «Сила Сибири» начались в декабре прошлого года по участку от Чаяндинского месторождения в Якутии до Благовещенска на границе с Китаем.