Российский «Газпром» в III квартале 2020 года поставлял газ в Китай по газопроводу «Сила Сибири» по цене выше средних европейских уровней, сказал заместитель главы департамента компании Алексей Фиников. Его слова приводит РИА Новости

«В третьем квартале "Газпром" поставил 1 миллиард кубических метров газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" по цене, превышавшей средние уровни по европейскому рынку», — приводит агентство слова Финикова.

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Фиников также отметил, что средние спотовые цены на европейских хабах в третьем квартале не превышали 100 долларов за тысячу кубометров.

Поставки по газопроводу «Сила Сибири» начались в декабре прошлого года по участку от Чаяндинского месторождения в Якутии до Благовещенска на границе с Китаем.