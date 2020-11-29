Жительница Сингапура, перенесшая COVID-19 во время беременности, родила ребенка с антителами к коронавирусу. Об этом в воскресенье, 29 ноября, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на газету Straits Times

Коронавирус у 31-летней Селин Нг-Чен обнаружили в марте, когда она была на 10 неделе беременности. Заболевание протекало в легкой форме, и уже через две с половиной недели ее выписали из больницы.

Суперраспространители коронавируса: как их избежать и самому не стать таким © REUTERS, Lim Huey Teng

«Это очень интересно. Его педиатр сказал, что мои антитела к COVID-19 исчезли, но у Олдрина они есть. Мой врач предполагает, что я передала ему свои антитела во время беременности», — рассказала Селин Нг-Чен.

Отмечается, что это не первый подобный случай в Сингапуре: в апреле младенец с антителами к COVID-19 родился у жительницы страны Наташи Линг, которая заразилась коронавирусом на 36-й неделе беременности.