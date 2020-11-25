После ухода из молдавской политики олигарха Влада Плахотнюка бывший президент Игорь Додон фактически возглавил его систему. Об этом глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев рассказал в интервью изданию Украина.ру

По мнению эксперта, экс-президент Молдавии Игорь Додон был частью «режима» олигарха Плахотнюка и совместно с ним лишь «имитировал противостояние между президентской администрацией и парламентским большинством».

«После ухода Плахотнюка Додон фактически возглавил его систему. Не изменил, как обещал, а именно возглавил. Это и послужило причиной его проигрыша на президентских выборах», — заявил Тулянцев.

Молдавский эксперт рассказал, почему Додон считался пророссийским политиком © REUTERS, Vladislav Culiomza

Поскольку Додону не удалось очистить парламент от людей Плахотнюка, по мнению Тулянцева, на выборах «голосовали не за Майю Санду, а против Игоря Додона».

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