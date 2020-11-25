По мнению эксперта, экс-президент Молдавии Игорь Додон был частью «режима» олигарха Плахотнюка и совместно с ним лишь «имитировал противостояние между президентской администрацией и парламентским большинством».
«После ухода Плахотнюка Додон фактически возглавил его систему. Не изменил, как обещал, а именно возглавил. Это и послужило причиной его проигрыша на президентских выборах», — заявил Тулянцев.
Эксперт подчеркнул, что, после того как Плахотнюка выдворили из страны, президент Додон не смог отменить принятые ранее закон о «борьбе с российской пропагандой» и ограничения на въезд в Молдавию для ряда российских политиков, журналистов и общественных деятелей.
Поскольку Додону не удалось очистить парламент от людей Плахотнюка, по мнению Тулянцева, на выборах «голосовали не за Майю Санду, а против Игоря Додона».
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