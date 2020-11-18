Вице-премьеры России Александр Новак и Алексей Оверчук провели переговоры со своим коллегой из Белоруссии Юрием Назаровым, в ходе которых обсудили сотрудничество стран в нефтяной сфере и экспорт белорусских нефтепродуктов, сообщает РИА Новости 18 ноября со ссылкой на пресс-службу правительства РФ

«Центральное место в ходе переговоров заняли вопросы двустороннего сотрудничества России и Белоруссии в нефтяной сфере, а также возможность использования российской инфраструктуры для экспорта белорусских нефтепродуктов», — говорится в сообщении кабмина.

Белорусский мираж. Почему Лукашенко не может честно работать с Россией © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

По словам Новака, российские компании ответственно исполняют свои обязательства по поставке нефти на белорусские НПЗ.

Такие условия поставок выгодны как для российской, так и для белорусской стороны, добавил Новак.