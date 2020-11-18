«Центральное место в ходе переговоров заняли вопросы двустороннего сотрудничества России и Белоруссии в нефтяной сфере, а также возможность использования российской инфраструктуры для экспорта белорусских нефтепродуктов», — говорится в сообщении кабмина.
Как отмечается, на повестке дня остается создание экономических условий экспортных поставок белорусских нефтепродуктов с использованием российской инфраструктуры.
По словам Новака, российские компании ответственно исполняют свои обязательства по поставке нефти на белорусские НПЗ.
Такие условия поставок выгодны как для российской, так и для белорусской стороны, добавил Новак.