Не Филатов. Теплов назвал реального «хозяина» Днепра
Не Филатов. Теплов назвал реального «хозяина» Днепра
© Facebook, Виталий Теплов
«43,1% всех опрошенных (52,2% от определившихся) выразили поддержку Загиду Краснову, который возглавляет партию «Громадська сила». Действующий мэр Борис Филатов имеет 39,4% сторонников (47,8% от тех, кто определился)», — говорится в материале.

Почти 20% респондентов еще не определились с выбором.

У жителей города также поинтересовались, за кого из кандидатов они точно не проголосуют. Лидером антирейтинга оказался Филатов с 65% голосов. У Краснова этот показатель составил 15%.

Исследование провели 8-9 ноября среди 1500 респондентов. Погрешность не превышает 1,6%.

Местные выборы на Украине состоялись 25 октября. Официальные данные первого тура Центральная избирательная комиссия пока еще не объявила.