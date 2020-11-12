Действующий мэр Днепра Борис Филатов от партии «Пропозиция» уступает лидеру партии «Громадской силы» Загиду Краснову накануне второго тура выборов городского головы, который состоится 22 ноября. Соответствующее социологическое исследование провел Центр общественного развития «Интер-акция», передает 12 ноября «Интерфакс-Украина»

Не Филатов. Теплов назвал реального «хозяина» Днепра © Facebook, Виталий Теплов Загиду Краснову, который возглавляет партию «Громадська сила». Действующий мэр Борис Филатов имеет 39,4% сторонников (47,8% от тех, кто определился)», — говорится в материале.

Почти 20% респондентов еще не определились с выбором.

У жителей города также поинтересовались, за кого из кандидатов они точно не проголосуют. Лидером антирейтинга оказался Филатов с 65% голосов. У Краснова этот показатель составил 15%.

Исследование провели 8-9 ноября среди 1500 респондентов. Погрешность не превышает 1,6%.

Местные выборы на Украине состоялись 25 октября. Официальные данные первого тура Центральная избирательная комиссия пока еще не объявила.