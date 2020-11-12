«43,1% всех опрошенных (52,2% от определившихся) выразили поддержку Загиду Краснову, который возглавляет партию «Громадська сила». Действующий мэр Борис Филатов имеет 39,4% сторонников (47,8% от тех, кто определился)», — говорится в материале.
Почти 20% респондентов еще не определились с выбором.
У жителей города также поинтересовались, за кого из кандидатов они точно не проголосуют. Лидером антирейтинга оказался Филатов с 65% голосов. У Краснова этот показатель составил 15%.
Исследование провели 8-9 ноября среди 1500 респондентов. Погрешность не превышает 1,6%.
Местные выборы на Украине состоялись 25 октября. Официальные данные первого тура Центральная избирательная комиссия пока еще не объявила.