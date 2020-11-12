«Сегодня мы четко понимаем, что получим количество доз, которая будет равняться 20% количеству населения. Речь идет о максимум 8,5 млн дозах. Первый транш мы ожидаем в размере 3% — это 1 млн 250 тысяч доз. Ближайшее заседание COVAX (инициатива по вакцинам — ред.) будет 19 ноября, тогда станет известно об ориентированных датах поставки», — заявил он.
Ситуация с коронавирусом на Украине стремительно ухудшается. За последние сутки заразились более 11 тыс. украинцев, что является антирекордом по стране с начала эпидемии.
С 14 ноября на Украине из-за стремительного роста заболеваемости коронавирусом ввели карантин выходного дня. Работать будет только критическая инфраструктура, в частности, продуктовые магазины, аптеки и транспорт.
Ранее стало известно, что Украина вошла в список стран, которым предложат специальную цену на вакцину от COVID-19, когда она появится.