Украина получит максимум 8,5 миллиона доз вакцины от коронавируса. Об этом 12 ноября рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге, который транслировали украинские телеканалы

Российский эксперт оценила эффективность рыбьего жира при защите от коронавируса © СС0,Pixabay

Ситуация с коронавирусом на Украине стремительно ухудшается. За последние сутки заразились более 11 тыс. украинцев, что является антирекордом по стране с начала эпидемии.

С 14 ноября на Украине из-за стремительного роста заболеваемости коронавирусом ввели карантин выходного дня. Работать будет только критическая инфраструктура, в частности, продуктовые магазины, аптеки и транспорт.

Ранее стало известно, что Украина вошла в список стран, которым предложат специальную цену на вакцину от COVID-19, когда она появится.