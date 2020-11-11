Сообщается, что ООО «Украинская социологическая группа» с 5 по 8 ноября 2020 года провела выборочный опрос населения Одессы. Всего было опрошено 400 респондентов в возрасте от 18 лет и старше.
Выборка представляет взрослое население Одессы по основным демографическим признакам. Статистическая погрешность не превышает 5,0%. Метод проведения опроса-индивидуальное интервью по месту жительства респондента.
Согласно опросу, среди респондентов, которые намерены участвовать в голосовании, Геннадия Труханова готовы поддержат 42,4% одесситов, а Николая Скорика — 35,2%.
При этом значительная доля опрошенных (18,1%) не определилась с выбором, а 4,3% респондентов указали, что проголосуют против всех.
Второй тур выборов мэра Одессы назначен на 15 ноября.