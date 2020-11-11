Кандидат на пост мэра Одессы от партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Николай Скорик лишь на 7% отстает от действующего главы города Геннадия Труханова по итогам опроса «Украинской социологической группы». Результаты опубликованы 11 ноября в издании «Украинские новости»

Сообщается, что ООО «Украинская социологическая группа» с 5 по 8 ноября 2020 года провела выборочный опрос населения Одессы. Всего было опрошено 400 респондентов в возрасте от 18 лет и старше.

Рабинович назвал украинский город, который первым может получить российскую вакцину от COVID-19 © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

Согласно опросу, среди респондентов, которые намерены участвовать в голосовании, Геннадия Труханова готовы поддержат 42,4% одесситов, а Николая Скорика — 35,2%.

При этом значительная доля опрошенных (18,1%) не определилась с выбором, а 4,3% респондентов указали, что проголосуют против всех.

Второй тур выборов мэра Одессы назначен на 15 ноября.