Более трети украинцев верят в то, что в будущем страна сделает вторым государственным языком русский. Соответствующий опрос провел Киевский международный институт социологии (КМИС) и обнародовал результаты на своем сайте 11 ноября

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С 17 по 24 октября 2020 года КМИС провел опрос на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. В ходе опроса проведено 1502 интервью. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,6%.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что граждане Украины должны свободно владеть двумя языками, но не русским. Также Данилов не считает обязательным изучение русского языка.