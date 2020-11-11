Утверждение о том, что в будущем Украина перейдет в большей степени на украинский язык, поддержали 57,1% респондентов. При этом 31,8% опрошенных считают, что в будущем Украина «сделает российский язык вторым государственным». Затруднились ответить 10,3%, и 0,8% респондентов отказались отвечать на вопросы.
С 17 по 24 октября 2020 года КМИС провел опрос на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. В ходе опроса проведено 1502 интервью. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,6%.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что граждане Украины должны свободно владеть двумя языками, но не русским. Также Данилов не считает обязательным изучение русского языка.