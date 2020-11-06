Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что дает гарантию на новые выборы в республике, когда граждане примут такое решение. Видео его выступления опубликовал близкий к Лукашенко Telegram-канал «Пул первого» 6 ноября

Ранее ОБСЕ рекомендовал провести в Белоруссии новые выборы главы государства.

«Ну и на злобу дня. Некоторые от нас требуют новые выборы. Гарантирую вам новые выборы, тогда, когда вы примете решение. Гарантирую», — сказал Лукашенко, обращаясь к согражданам.

Лукашенко сказал, что ситуацией в Белоруссии «немцы вчера озаботились, аж в парламенте приняли решение для нас, белорусов».

«Вы сначала там, у себя, разберитесь. В Польше разберитесь, она поближе. И самое главное — потребуют ли они от американцев провести новые повторные выборы. Вот я посмотрю, как немцы потребуют от американцев провести новые выборы», — сказал президент.

Бундестаг 3 ноября принял резолюцию, в которой парламент заявляет о непризнании итогов августовских выборов в Белоруссии, отказывает в легитимности Лукашенко и призывает к проведению новых выборов при участии наблюдателей ОБСЕ.

В Белоруссии после прошедших в августе выборов президента не утихают массовые беспорядки и протестные акции.

По данным ЦИК страны, в результате голосования победил действующий глава государства Александр Лукашенко с результатом более 80% голосов.

Его ближайшей сопернице Светлане Тихановской удалось финишировать в президентской гонке лишь второй, набрав около 10% голосов.

Оппозиционеры назвали эти цифры «фальсификацией», объявили Тихановскую «побебительницей» и устроили уличные беспорядки.

Последняя отказалась от активной борьбы за свою победу и сбежала в Литву.

США и ЕС не признали победу Лукашенко и поддерживают его оппонентов.

По данным СВР РФ, протесты в Белоруссии инспирированы США и организовывались при непосредственном участии властей Польши, Литвы и Украины.