Всех фигурантов санкционного списка ждет заморозка финансовых активов в ЕС и запрет на выдачу виз в страны Евросоюза.
После президентских выборов в Белоруссии это второй санкционный пакет ЕС. 2 октября Совет ЕС принял индивидуальные санкции в отношении сорока белорусских официальных лиц, которые якобы фальсифицировали итоги президентских выборов и осуществляли насилие в отношении манифестантов в ходе массовых беспорядков.
В Белоруссии после прошедших в августе выборов президента не утихают массовые беспорядки и протестные акции.
По данным ЦИК страны, в результате голосования победил действующий глава государства Александр Лукашенко с результатом более 80% голосов.
Его ближайшей сопернице Светлане Тихановской удалось финишировать в президентской гонке лишь второй, набрав около 10% голосов.
Оппозиционеры назвали эти цифры «фальсификацией», объявили Тихановскую «побебительницей» и устроили уличные беспорядки.
Последняя отказалась от активной борьбы за свою победу и сбежала в Литву.
США и ЕС не признали победу Лукашенко и поддерживают его оппонентов.
По данным СВР РФ, протесты в Белоруссии инспирированы США и организовывались при непосредственном участии властей Польши, Литвы и Украины.