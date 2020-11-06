Совет ЕС своим утвердил дополнительный санкционный список по Белоруссии, в который включены 15 должностных лиц страны, в том числе президент Александр Лукашенко, сообщает «Интерфакс» 6 ноября

Всех фигурантов санкционного списка ждет заморозка финансовых активов в ЕС и запрет на выдачу виз в страны Евросоюза.

После президентских выборов в Белоруссии это второй санкционный пакет ЕС. 2 октября Совет ЕС принял индивидуальные санкции в отношении сорока белорусских официальных лиц, которые якобы фальсифицировали итоги президентских выборов и осуществляли насилие в отношении манифестантов в ходе массовых беспорядков.

Белоруссия: забастовка «от Тихановской» провалилась, но борьба только началась © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

По данным ЦИК страны, в результате голосования победил действующий глава государства Александр Лукашенко с результатом более 80% голосов.

Его ближайшей сопернице Светлане Тихановской удалось финишировать в президентской гонке лишь второй, набрав около 10% голосов.

Оппозиционеры назвали эти цифры «фальсификацией», объявили Тихановскую «побебительницей» и устроили уличные беспорядки.

Последняя отказалась от активной борьбы за свою победу и сбежала в Литву.

США и ЕС не признали победу Лукашенко и поддерживают его оппонентов.

По данным СВР РФ, протесты в Белоруссии инспирированы США и организовывались при непосредственном участии властей Польши, Литвы и Украины.