Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил о желании совместно с супругой получить российское гражданство, помимо гражданства США. Об этом он сообщил в Twitter 1 ноября

«После долгих лет разлуки с родителями мы с женой не хотим быть вынуждены расстаться с сыном. Вот почему в эту эпоху пандемий и закрытых границ мы подаем заявление на двойное гражданство США и России», — написал он в Twitter.

В 2018 году Сноуден заключил брак в российском загсе с переехавшей вслед за ним в Россию американкой Линдси Миллз. В конце декабря пара ожидает появления ребенка. По месту рождения сын Сноуденов будет гражданином России.

Сноуден добавил, что они с женой останутся американцами и планируют воспитывать сына в духе американских ценностей, в том числе свободы высказывать свое мнение. Также он подчеркнул, что однажды хотел бы вернуться в США, чтобы воссоединиться с родными.

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После этого Россия предоставила экс-агенту АНБ временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США, а через несколько лет — бессрочный вид на жительство, позволяющий путешествовать и по России, и за ее пределами.