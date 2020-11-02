Вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, участник делегации в Трёхсторонней контактной группе Алексей Резников назвал Донбасс украинской опухолью, которую нужно лечить или удалять. Об этом на днях он заявил в интервью, которое было обнародовано в YouTube «Пятого канала»

«Нам, главное, не взять его (Донбасс — ред.) обратно, как опухоль, с которой мы не знаем, что делать. Но мы понимаем, что у нас есть два варианта… Есть вариант резекции полной, ампутации — или лечить», — сказал Резников.

Он добавил, что лично выступает за «восстановление украинского организма».

Резников напомнил об обещании Зеленского разобраться с Донбассом за год © Y27 / wikimedia.org Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде с посланием к парламенту. Он заявил, что не стоит бояться амнистии в Донбассе, поскольку она будет касаться не всех.

Кроме того, он пригласил всех мировых лидеров посетить Донбасс.