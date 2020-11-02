«Нам, главное, не взять его (Донбасс — ред.) обратно, как опухоль, с которой мы не знаем, что делать. Но мы понимаем, что у нас есть два варианта… Есть вариант резекции полной, ампутации — или лечить», — сказал Резников.
Он добавил, что лично выступает за «восстановление украинского организма».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде с посланием к парламенту. Он заявил, что не стоит бояться амнистии в Донбассе, поскольку она будет касаться не всех.
Кроме того, он пригласил всех мировых лидеров посетить Донбасс.