Пропрезидентская партия «Слуга народа» призвала депутатов поддержать законопроект президента Украины Владимира Зеленского о прекращении полномочий действующего состава Конституционного суда (КСУ). Об этом говорится в заявлении партии на ее странице в Facebook 30 октября

Секретарь СНБО усмотрел «российский след» в конституционном кризисе на Украине © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

В заявлении «Слуги народа» говорится, что нынешний состав суда спровоцировал на Украине глубокий кризис. Отмечается, что под угрозой уничтожения оказалась практически вся антикоррупционная инфраструктура государства, а также появились проблемы с выполнением Украиной обязательств перед ЕС.

«Призываем всех ответственных и проукраински настроенных народных депутатов Украины вспомнить, что Верховная Рада уже принимала политико-правовые решения для выхода из аналогичных кризисов. Можем и должны принять именно такое решение, поддержав инициативу президента и восстановив доверие украинцев к конституционному судопроизводству», — говорится в заявлении партии.

Ранее Конституционный суд Украины признал неконституционными ряд положений закона «О предотвращении коррупции», в частности, пункт об уголовной ответственности за недостоверные сведения в электронных декларациях депутатов и чиновников, а также часть контролирующих полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Таким образом, Конституционный суд лишил ведомство контроля над е-декларированием судебной ветви власти. С точки зрения КС, так как НАПК относится к исполнительной власти, оно не может вмешиваться в деятельность судебных органов.