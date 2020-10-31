Ранее Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны, после чего подал в Верховную Раду законопроект об увольнении всего состава КСУ. Глава суда заявил, что такая инициатива президента имеет признаки конституционного переворота.
В заявлении «Слуги народа» говорится, что нынешний состав суда спровоцировал на Украине глубокий кризис. Отмечается, что под угрозой уничтожения оказалась практически вся антикоррупционная инфраструктура государства, а также появились проблемы с выполнением Украиной обязательств перед ЕС.
«Призываем всех ответственных и проукраински настроенных народных депутатов Украины вспомнить, что Верховная Рада уже принимала политико-правовые решения для выхода из аналогичных кризисов. Можем и должны принять именно такое решение, поддержав инициативу президента и восстановив доверие украинцев к конституционному судопроизводству», — говорится в заявлении партии.
Ранее Конституционный суд Украины признал неконституционными ряд положений закона «О предотвращении коррупции», в частности, пункт об уголовной ответственности за недостоверные сведения в электронных декларациях депутатов и чиновников, а также часть контролирующих полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).
Таким образом, Конституционный суд лишил ведомство контроля над е-декларированием судебной ветви власти. С точки зрения КС, так как НАПК относится к исполнительной власти, оно не может вмешиваться в деятельность судебных органов.