Против главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого начато уголовное производство, его обвиняют в самовольном завладении земельным участком и в государственной измене. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР) 30 октября

По словам исполняющего обязанности директора ГБР Алексея Сухачева, Тупицкий в 2018 году «самовольно занял» земельный участок в Крыму без разрешения на то соответствующих госорганов Украины.

«Таким образом, он возможно совершил действия в ущерб суверенитету, территориальной целостности, государственной и экономической безопасности Украины, квалифицируемые по ч. 2 ст. 197-1 и ч. 1 ст. 111 УК Украины», — говорится в сообщении ГБР.

Глава КСУ Тупицкий отказался идти на допрос в ГБР © Facebook, КСУ

Ранее Тупицкий обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом к примирению.

Один из судей Конституционного суда Украины Игорь Слиденко уже уволился, заявив, что на него оказывал давление Офис президента.

В четверг, 29 октября президент Украины внес в Верховную Раду законопроект, который прекратит полномочия всех судей Конституционного суда Украины. Решение главы государства стало ответом на отмену Конституционным судом антикоррупционных норм в законодательстве, в том числе решение КСУ признало неконституционными некоторые положения закона «О предотвращении коррупции» и незаконной уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации.

Для вступления в силу президентского закона об увольнении всех судей КСУ, проект должен поддержать парламент.