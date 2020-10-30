По словам исполняющего обязанности директора ГБР Алексея Сухачева, Тупицкий в 2018 году «самовольно занял» земельный участок в Крыму без разрешения на то соответствующих госорганов Украины.
«Таким образом, он возможно совершил действия в ущерб суверенитету, территориальной целостности, государственной и экономической безопасности Украины, квалифицируемые по ч. 2 ст. 197-1 и ч. 1 ст. 111 УК Украины», — говорится в сообщении ГБР.
Санкции по указанным статьям предусматривают наказание в виде лишения свободы от 12 до 15 лет.
Ранее Тупицкий обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом к примирению.
Один из судей Конституционного суда Украины Игорь Слиденко уже уволился, заявив, что на него оказывал давление Офис президента.
В четверг, 29 октября президент Украины внес в Верховную Раду законопроект, который прекратит полномочия всех судей Конституционного суда Украины. Решение главы государства стало ответом на отмену Конституционным судом антикоррупционных норм в законодательстве, в том числе решение КСУ признало неконституционными некоторые положения закона «О предотвращении коррупции» и незаконной уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации.
Для вступления в силу президентского закона об увольнении всех судей КСУ, проект должен поддержать парламент.