Бывший и.о. президента Украины и глава штаба «Европейской солидарности» Александр Турчинов считает, что действующая власть использовала различные незаконные технологии, чтобы попытаться переписать свой неутешительный результат на местных выборах. Об этом 29 октября он заявил во время брифинга, сообщается на сайте партии

«По количеству фальсификаций, по неорганизованности избирательного процесса мы возвращаемся в домайдановские времена, когда власть пыталась влиять и административно, и использовать различные грязные, теневые схемы, чтобы изменить в свою пользу исход выборов. Мы снова видим этот ремейк. Как во времена (Виктора. — Ред.) Януковича, сейчас "выборы" продолжаются и после дня голосования», — отметил Турчинов.

Он отметил, что голосование на участках закрыли пять дней назад, но до сих пор нет окончательных результатов. Турчинов это объясняет попыткой власти их изменить.

Выборы на Украине: порядка меньше, а нищеты больше © РИА Новости, Михаил Голенков | Перейти в фотобанк

Турчинов заявил, что это старая технология, которую активно якобы использовала Партия регионов по блокированию подсчета голосов и корректированию протоколов.

Первый тур местных выборов на Украине прошел 25 октября. Окончательные результаты ЦИК Украины пока не объявил.