«По количеству фальсификаций, по неорганизованности избирательного процесса мы возвращаемся в домайдановские времена, когда власть пыталась влиять и административно, и использовать различные грязные, теневые схемы, чтобы изменить в свою пользу исход выборов. Мы снова видим этот ремейк. Как во времена (Виктора. — Ред.) Януковича, сейчас "выборы" продолжаются и после дня голосования», — отметил Турчинов.
Он отметил, что голосование на участках закрыли пять дней назад, но до сих пор нет окончательных результатов. Турчинов это объясняет попыткой власти их изменить.
Для этого, по его словам, фактически заблокирована деятельность многих участковых и территориальных избирательных комиссий. Областные ТИК получили менее 10% необходимых протоколов для подведения итогов выборов.
Турчинов заявил, что это старая технология, которую активно якобы использовала Партия регионов по блокированию подсчета голосов и корректированию протоколов.
Первый тур местных выборов на Украине прошел 25 октября. Окончательные результаты ЦИК Украины пока не объявил.