«По количеству фальсификаций, по неорганизованности избирательного процесса мы возвращаемся в домайдановские времена, когда власть пыталась влиять и административно, и использовать различные грязные, теневые схемы, чтобы изменить в свою пользу исход выборов. Мы снова видим этот ремейк. Как во времена (Виктора. — Ред.) Януковича, сейчас "выборы" продолжаются и после дня голосования», — отметил Турчинов.

Он отметил, что голосование на участках закрыли пять дней назад, но до сих пор нет окончательных результатов. Турчинов это объясняет попыткой власти их изменить.

Выборы на Украине: порядка меньше, а нищеты больше
Выборы на Украине: порядка меньше, а нищеты больше
© РИА Новости, Михаил Голенков | Перейти в фотобанк
Для этого, по его словам, фактически заблокирована деятельность многих участковых и территориальных избирательных комиссий. Областные ТИК получили менее 10% необходимых протоколов для подведения итогов выборов.

Турчинов заявил, что это старая технология, которую активно якобы использовала Партия регионов по блокированию подсчета голосов и корректированию протоколов.

Первый тур местных выборов на Украине прошел 25 октября. Окончательные результаты ЦИК Украины пока не объявил.