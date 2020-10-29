Решение Конституционного суда Украины, которым блокируются результаты местных выборов, может стать основанием для временной приостановки безвизового режима. Об этом 29 октября заявил посол Украины при ЕС Николай Точицкий в своем письме вице-премьеру по вопросам евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, передаёт «Европейская правда»

«Как пока неофициально отмечают наши контакты, решение Конституционного суда Украины No 13-р/2020, которое отменило ключевые антикоррупционные полномочия НАЗК, уголовную ответственность за недостоверное декларирование, является достаточным основанием для начала запуска Европейской комиссией механизма временного приостановления действия безвизового режима», — говорится в письме.

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Также суд признал неконституционными положения законов о проверке электронных деклараций чиновников и отменил право НАПК проверять декларации и выявлять конфликт интересов. Накануне из-за решения суда НАПК закрыло доступ в Единый государственный реестр деклараций.

В целом данное решение блокирует назначение победителей на местных выборах. Президент Украины Владимир Зеленский созвал по данному поводу срочное закрытое заседание СНБО страны.