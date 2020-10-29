«Как пока неофициально отмечают наши контакты, решение Конституционного суда Украины No 13-р/2020, которое отменило ключевые антикоррупционные полномочия НАЗК, уголовную ответственность за недостоверное декларирование, является достаточным основанием для начала запуска Европейской комиссией механизма временного приостановления действия безвизового режима», — говорится в письме.
Во вторник Конституционный суд по представлению 47 депутатов отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за недостоверное декларирование.
Также суд признал неконституционными положения законов о проверке электронных деклараций чиновников и отменил право НАПК проверять декларации и выявлять конфликт интересов. Накануне из-за решения суда НАПК закрыло доступ в Единый государственный реестр деклараций.
В целом данное решение блокирует назначение победителей на местных выборах. Президент Украины Владимир Зеленский созвал по данному поводу срочное закрытое заседание СНБО страны.