Вечером во вторник, 27 октября, в один из офисов партии Владимира Зеленского «Слуга народа», что на улице Зои Гайдай ворвались 2 мужчин, которые крушили все, что попадалось им под руку, а потом избили и ограбили работников, сообщает Магнолія-ТВ 28 октября

Пострадавшие утверждают, что нападавших видели впервые, и совсем не ожидали такого происшествия, потому что раньше ничего подобного в офисе не случалось. Нападавшие просто ворвались в помещение и начали все крушить, а заодно избили и находящихся внутри людей.

Ляшко проигрывает довыборы в Раду после обработки 100% протоколов © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В полиции сообщили, что личности нападавших уже установлены, оба злоумышленника задержаны, однако их имена и мотивы поступка пока не раскрываются.

На местных выборах, прошедших на Украине 25 октября, правящая партия «Слуга народа» потерпела поражение, в большинстве городов в мэры прошли кандидаты от других политических сил.