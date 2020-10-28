Пострадавшие утверждают, что нападавших видели впервые, и совсем не ожидали такого происшествия, потому что раньше ничего подобного в офисе не случалось. Нападавшие просто ворвались в помещение и начали все крушить, а заодно избили и находящихся внутри людей.
Также злоумышленники отобрали у потерпевших деньги и сотовые телефоны. Сотрудники офиса получили повреждения, однако от госпитализации отказались.
В полиции сообщили, что личности нападавших уже установлены, оба злоумышленника задержаны, однако их имена и мотивы поступка пока не раскрываются.
На местных выборах, прошедших на Украине 25 октября, правящая партия «Слуга народа» потерпела поражение, в большинстве городов в мэры прошли кандидаты от других политических сил.