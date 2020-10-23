О своем подарке глава государства заявил во время поездки в Слуцкий район, где Лукашенко презентовали годовалый сыр пармезан.

Белорусский лидер пообещал, что поделится им со своим помощником Александром Косинцем и председателем Миноблисполкома Александром Турчиным.

Лукашенко ограничит срок президентства в Белоруссии
Лукашенко ограничит срок президентства в Белоруссии
© AP, Sergei Sheleg, BelTA Pool
Каждую осень Лукашенко по традиции копает картошку, чаще всего львиную долю урожая президент отдает в детские дома.

Первой в мире по потреблению и производству картофеля по праву признана Белоруссия. В среднем один житель потребляет 180 килограммов в год, а это примерно по полкило ежедневно, а производит страна около 6 миллионов тонн картофеля каждый год.