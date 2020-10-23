Президент Белоруссии Александр Лукашенко собрал урожай картофеля с участка в своей резиденции и половину его передал ОМОНу, передает Sputnik Беларусь 23 октября

О своем подарке глава государства заявил во время поездки в Слуцкий район, где Лукашенко презентовали годовалый сыр пармезан.

Белорусский лидер пообещал, что поделится им со своим помощником Александром Косинцем и председателем Миноблисполкома Александром Турчиным.

Лукашенко ограничит срок президентства в Белоруссии © AP, Sergei Sheleg, BelTA Pool

Первой в мире по потреблению и производству картофеля по праву признана Белоруссия. В среднем один житель потребляет 180 килограммов в год, а это примерно по полкило ежедневно, а производит страна около 6 миллионов тонн картофеля каждый год.