О своем подарке глава государства заявил во время поездки в Слуцкий район, где Лукашенко презентовали годовалый сыр пармезан.
Белорусский лидер пообещал, что поделится им со своим помощником Александром Косинцем и председателем Миноблисполкома Александром Турчиным.
Каждую осень Лукашенко по традиции копает картошку, чаще всего львиную долю урожая президент отдает в детские дома.
Первой в мире по потреблению и производству картофеля по праву признана Белоруссия. В среднем один житель потребляет 180 килограммов в год, а это примерно по полкило ежедневно, а производит страна около 6 миллионов тонн картофеля каждый год.