«После того, как он поджег себя, моментально отреагировали сотрудники полиции и потушили мужчину», — сообщает источник.
По информации издания, таким неоднозначным способом мужчина пытался решить проблемы с жильем. Степень ожогов, полученная мужчиной, пока не сообщается. Известно только, что угрозы жизни повреждения не представляют.
В ночь на 11 октября аналогичный акт самосожжения в Киеве совершил участник карательных операций Николай Микитенко.
В последней своей публикации в соцсети он выложил пост, в котором написал: «Я просто хочу, чтобы Украина была независимой».
По мнению ряда экспертов, Украина находится под внешним управлением Соединенных Штатов Америки.