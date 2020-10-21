«После того, как он поджег себя, моментально отреагировали сотрудники полиции и потушили мужчину», — сообщает источник.

Львовская активистка хотела устроить акт самосожжения посреди улицы из-за полицейского давления
Львовская активистка хотела устроить акт самосожжения посреди улицы из-за полицейского давления
© скриншот видео VARTA1
По информации издания, таким неоднозначным способом мужчина пытался решить проблемы с жильем. Степень ожогов, полученная мужчиной, пока не сообщается. Известно только, что угрозы жизни повреждения не представляют.

В ночь на 11 октября аналогичный акт самосожжения в Киеве совершил участник карательных операций Николай Микитенко.

В последней своей публикации в соцсети он выложил пост, в котором написал: «Я просто хочу, чтобы Украина была независимой».

По мнению ряда экспертов, Украина находится под внешним управлением Соединенных Штатов Америки.

 