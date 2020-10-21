У Офиса президента неизвестный мужчина поджег себя, однако полицейские быстро отреагировали на ЧП и спасли неудавшегося самоубийцу, сообщает Obozrevatel 21 октября

«После того, как он поджег себя, моментально отреагировали сотрудники полиции и потушили мужчину», — сообщает источник.

Львовская активистка хотела устроить акт самосожжения посреди улицы из-за полицейского давления © скриншот видео VARTA1

В ночь на 11 октября аналогичный акт самосожжения в Киеве совершил участник карательных операций Николай Микитенко.

В последней своей публикации в соцсети он выложил пост, в котором написал: «Я просто хочу, чтобы Украина была независимой».

По мнению ряда экспертов, Украина находится под внешним управлением Соединенных Штатов Америки.