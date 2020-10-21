Агентство отмечает, что в последний раз мероприятие по линии Торгово-промышленных палат РФ и Украины проходило в январе 2014 года.
Нынешний круглый стол организовали совместно Торгово-промышленная палата России (ТПП РФ) и украинская Ассоциация «Лига машиностроителей и работодателей Украины "Укрмашстрой"».
С российской стороны принимают участие глава ТПП РФ Сергей Катырин и гендиректор Союза «Белгородская ТПП» Владимир Герасименко.
С украинской в онлайн-формате участвуют председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, депутат Верховной Рады Александр Колтунович, председатель совета Ассоциации «Укрмашстрой» Владимир Саченко.