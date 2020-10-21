Представители РФ и Украины впервые за несколько лет организовали встречу, на которой обсудят вопросы торгово-экономического сотрудничества двух стран, сообщает РИА Новости 21 октября

Падение промышленности, ухудшение прогноза по экономике, рост цен на газ. Главное в экономике Украины 18-24 июля © Украина.ру/Стрингер Нынешний круглый стол организовали совместно Торгово-промышленная палата России (ТПП РФ) и украинская Ассоциация «Лига машиностроителей и работодателей Украины "Укрмашстрой"». С российской стороны принимают участие глава ТПП РФ Сергей Катырин и гендиректор Союза «Белгородская ТПП» Владимир Герасименко. С украинской в онлайн-формате участвуют председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, депутат Верховной Рады Александр Колтунович, председатель совета Ассоциации «Укрмашстрой» Владимир Саченко.